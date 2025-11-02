Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 18:25

Мой секрет сытного и вкусного ужина: чахохбили по-грузински. Сочная курочка в соусе из овощей — готовится очень просто, никаких хитростей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы устали от привычных блюд и хотите настоящего грузинского гостеприимства на своей кухне, чахохбили станет настоящим открытием! Это ароматное рагу с курицей, томатами и обилием специй — визитная карточка грузинской кухни. Главный секрет в том, что сочное мясо и овощи создают идеальную гармонию без лишних углеводов. Запах, который наполняет дом во время приготовления, сводит с ума всех соседей! Это блюдо объединяет за одним столом, заставляет облизывать пальцы и просить добавки.

Вам понадобится 1 кг курицы, 4 луковицы, 4 помидора, 3 болгарских перца, чеснок (5 зубчиков), зелень кинзы и петрушки, аджика (1 ч. л.), хмели-сунели (1 ст. л.), уцхо-сунели (1 ч. л.), соль. Курицу нарежьте порционно. Лук нашинкуйте полукольцами и обжарьте в кастрюле до золотистости. Добавьте курицу и жарьте 10 минут. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу, разомните в пюре. Перец нарежьте соломкой. К курице добавьте томатное пюре, перец, аджику и специи. Тушите под крышкой 25 минут. В конце добавьте толченый чеснок и рубленую зелень. Дайте настояться 15 минут. Подавайте с грузинским хлебом или рисом.

Мария Левицкая
М. Левицкая
