В Кремле назвали виновного в срыве переговоров в Стамбуле

В Кремле назвали виновного в срыве переговоров в Стамбуле Песков заявил о приостановке стамбульских переговоров по вине Украины

Переговорный процесс между Россией и Украиной в Стамбуле был приостановлен по инициативе Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил насчет возможного продолжения диалога в этом формате, передает ТАСС.

Переговоры в Стамбуле были поставлены на паузу не по нашей вине, не по нашему желанию. Прервали этот переговорный процесс представители киевского режима. Но сейчас вы видите, что чуть-чуть по-другому развивается ситуация, — сказал Песков.

В настоящее время, как отметил представитель Кремля, работа ведется непосредственно между украинцами и американцами. Основой для этих контактов служит проект, предложенный президентам Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Ранее Песков заявил, что ситуация вокруг мирного плана США по Украине напоминает информационную вакханалию. По его словам, слишком много противоречивых данных.

Прежде Трамп отмечал, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал ближайший четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.