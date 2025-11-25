День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 11:07

В Кремле назвали виновного в срыве переговоров в Стамбуле

Песков заявил о приостановке стамбульских переговоров по вине Украины

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Переговорный процесс между Россией и Украиной в Стамбуле был приостановлен по инициативе Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил насчет возможного продолжения диалога в этом формате, передает ТАСС.

Переговоры в Стамбуле были поставлены на паузу не по нашей вине, не по нашему желанию. Прервали этот переговорный процесс представители киевского режима. Но сейчас вы видите, что чуть-чуть по-другому развивается ситуация, — сказал Песков.

В настоящее время, как отметил представитель Кремля, работа ведется непосредственно между украинцами и американцами. Основой для этих контактов служит проект, предложенный президентам Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Ранее Песков заявил, что ситуация вокруг мирного плана США по Украине напоминает информационную вакханалию. По его словам, слишком много противоречивых данных.

Прежде Трамп отмечал, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал ближайший четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.

Россия
Дмитрий Песков
переговоры
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это отражает план»: в Европарламенте заявили о победе России
Названа дата рассмотрения дела Акунина
«Нормальный и правильный»: член СПЧ о законопроекте про сталкинг
В Минобороны раскрыли, как ВС России выбивают противника в ДНР
В Минобороны оценили потери ВСУ за минувшие сутки
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Невролог перечислил лучшие позы для сна
Россиян снова поджидает магнитная буря
«Дай бог»: в РСПП дали прогноз по ключевой ставке
Российские военные освободили новый населенный пункт в Донбассе
Российские ПВО сбили за сутки более 400 дронов ВСУ
Экс-глава района Кубани останется под стражей до конца декабря
«Удар в сердце веры»: в России резко отреагировали на попытку поджечь храм
Экс-участник «Дома-2» заработал на россиянах в ОАЭ баснословную сумму
Названо направление, на котором начали играть мошенники
День сапожника 26 ноября: история и традиции праздника
Швеция столкнулась с резким наплывом молодых мигрантов с Украины
Более 40 тыс. человек пострадали на Филиппинах из-за мощного циклона
Россиянину вынесли приговор за торговлю оружием
Тунберг запретили въезд в Венецию после выходки с зеленой краской
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.