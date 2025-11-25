День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 10:50

Песков подтвердил открытость России к переговорам по Украине

Песков: Россия заинтересована в дипломатическом решении украинского конфликта

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия заинтересована в дипломатическом решении украинского конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва открыта к переговорам.

Мы остаемся полностью открытыми для переговорного процесса, — сказал Песков.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что глава американского Министерства армии Дэниел Дрисколл встретился с представителями России в Абу-Даби, чтобы обсудить мирный план и быстро продвинуть вперед переговоры по урегулированию кризисной ситуации на Украине. По данным СМИ, это произошло вечером 24 ноября. По словам одного из источников, Киев знал о встрече.

До этого стало известно, что мирный план США по урегулированию ситуации на Украине претерпел изменения после переговоров представителей Вашингтона и Киева в Женеве. Новая версия документа отличается от первоначального текста, опубликованного 20 ноября. Изменения были внесены после детального обсуждения плана обеими сторонами. Конкретные пункты, подвергшиеся корректировке, не разглашаются.

