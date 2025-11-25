День матери
25 ноября 2025 в 10:41

В США раскрыли цель переговоров с представителями России в Абу-Даби

CNN: переговоры в ОАЭ подготовят основу для будущих контактов США и России

Дэниел Дрисколл Дэниел Дрисколл Фото: Ron Sachs — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Встречи министра Сухопутных войск США Дэниела Дрисколла с российскими представителями в Абу-Даби рассматриваются как шаг к будущим контактам между Вашингтоном и Москвой на более высоком уровне, сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. Участвовали ли представители США, России и Украины в общем формате или переговоры шли раздельно, неизвестно.

Источник не раскрыл, кто именно представляет российскую сторону. Но он назвал Дрисколла самым высокопоставленным участником переговоров от США.

Ранее сообщалось, что Дрисколл встретился с представителями России в Абу-Даби, чтобы обсудить мирный план и быстро продвинуть переговоры по урегулированию кризисной ситуации на Украине. Дрисколл уже встречался с делегацией РФ накануне вечером, 24 ноября.

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что США помешали украинским властям использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по урегулированию конфликта. По его мнению, подписание соглашения станет критическим моментом для Украины, потому что второго шанса американцы давать не собираются.

