В США раскрыли цель переговоров с представителями России в Абу-Даби

В США раскрыли цель переговоров с представителями России в Абу-Даби CNN: переговоры в ОАЭ подготовят основу для будущих контактов США и России

Встречи министра Сухопутных войск США Дэниела Дрисколла с российскими представителями в Абу-Даби рассматриваются как шаг к будущим контактам между Вашингтоном и Москвой на более высоком уровне, сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. Участвовали ли представители США, России и Украины в общем формате или переговоры шли раздельно, неизвестно.

Источник не раскрыл, кто именно представляет российскую сторону. Но он назвал Дрисколла самым высокопоставленным участником переговоров от США.

Ранее сообщалось, что Дрисколл встретился с представителями России в Абу-Даби, чтобы обсудить мирный план и быстро продвинуть переговоры по урегулированию кризисной ситуации на Украине. Дрисколл уже встречался с делегацией РФ накануне вечером, 24 ноября.

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что США помешали украинским властям использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по урегулированию конфликта. По его мнению, подписание соглашения станет критическим моментом для Украины, потому что второго шанса американцы давать не собираются.