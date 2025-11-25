День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 11:34

В России наблюдается сбой в работе WhatsApp

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масштабный сбой произошел в работе популярного мессенджера WhatsApp, следует из данных сервиса «Сбой.РФ». Отмечается, что сервис некорректно работает сразу в нескольких российских регионах.

Количество сообщений о проблемах за сутки достигло 900 штук. Больше всего жалоб поступило из Новосибирской области (23%), на втором месте оказалась Свердловская область (14%), за ними следуют Москва (9%) и Алтайский край (5%). Судя по данным «Сбой.РФ», пик жалоб пришелся на утренние часы.

Пользователи, в частности, жалуются на то, что невозможно загрузить фотографии и видео. Некоторые отмечают, что мессенджер совсем перестал работать на компьютерах, а на смартфонах прогружается, но с задержкой. На данный момент неизвестно, что стало причиной сбоя.

Ранее в работе «Ростелекома» также были зафиксированы массовые сбои. Буквально за 15 минут на неполадки пожаловались 44 пользователя. Больше всего жалоб пришлось на Москву — 11% от общего числа столкнувшихся с проблемами в работе провайдеров. Еще по 7% пришлось на Челябинскую и Самарскую область, а также Санкт-Петербург.

