Забудьте о скучных зразах: стожки намного сочнее! Простой и вкусный ужин за 20 минут — нужны картошка и сметана

Когда хочется настоящей домашней, душевной и сытной еды, на помощь приходят рецепты, проверенные поколениями. Стожки с мясом и картошкой — одно из тех блюд, что пахнут детством и уютом бабушкиного дома. Свое название они получили за характерную форму, напоминающую стог сена, — такие аккуратные, румяные, с сочной начинкой, выглядывающей из-под слоеного теста. Это идеальный вариант для сытного семейного ужина, когда хочется порадовать близких чем-то вкусным и простым одновременно. Аромат, что стоит на кухне во время готовки, соберет всех домочадцев за столом еще до того, как вы достанете противень из духовки.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кефира, 100 г сливочного масла, 1 ч.л. соды и щепотка соли. Замесите эластичное тесто и дайте ему отдохнуть 30 минут. Для начинки отварите 4 картофелины, разомните в пюре, добавьте 300 г любого мясного фарша, 1 обжаренную луковицу, соль и перец. Тесто раскатайте, нарежьте на квадраты. На каждый выложите начинку, защипните края, оставив середину открытой. Выложите стожки на противень, смажьте желтком и выпекайте при 180°C 25–30 минут до румяности. Подавайте горячими со сметаной или грибным соусом.

