25 ноября 2025 в 08:16

Лепешки, которые выручают всегда — мой любимый ленивый рецепт на случай, когда холодильник опустел

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Секрет этих лепешек — в правильной консистенции теста. Оно должно быть достаточно густым, чтобы держать форму, но не тугим, чтобы лепешки оставались нежными внутри.

Для лепешек мне понадобится: вареная курица (200 г), тертый сыр (150 г), яйца (2 шт.), мука (4 ст. л.), сметана (2 ст. л.), зелень, соль, специи, масло для жарки.

Вареную курицу мелко нарезаю или разбираю на волокна. В глубокой миске смешиваю курицу, тертый сыр, яйца, сметану и мелко нарезанную зелень. Солю, добавляю любимые специи — отлично подойдет паприка или сушеный чеснок. Постепенно ввожу муку и тщательно перемешиваю до получения однородной массы. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Столовой ложкой выкладываю тесто, формируя небольшие лепешки. Обжариваю по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой аппетитной корочки. Важно не делать огонь слишком сильным, чтобы лепешки успели пропечься внутри. Подаю сразу же, пока сыр внутри остается теплым и тягучим. Отлично сочетаются со свежими овощами или сметаной.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

