Шикарная закуска к новогоднему столу: риет из форели готовлю сама, без тонны ненужного жира. Вкусно на хлеб, в тарталетки или на крекеры. Этот нежный риет стал моим секретным оружием для праздников! Сочетание запеченной и копченой форели создает потрясающую палитру вкусов, а готовится всего за 15 минут активного времени.

Берем: филе форели свежей — 500 г, филе форели холодного копчения — 200 г, рикотта — 250 г, оливки без косточек — 100 г, горчица зернистая — 20 г, лук репчатый — 5 г, соль и перец по вкусу.

Свежую форель запекаю в духовке при 180 °C 18–20 минут до нежности. Даю полностью остыть и аккуратно разбираю вилкой, удаляя все косточки. Копченую форель и оливки нарезаю мелким кубиком, лук шинкую максимально мелко. Соединяю все ингредиенты в миске: нежную рикотту, оба вида форели, оливки, лук и зернистую горчицу. Аккуратно перемешиваю вилкой, сохраняя текстуру — масса должна оставаться воздушной, а не превращаться в пасту.

Секрет: подаю на гренках из багета или с хрустящими вафлями. Украшаю веточкой укропа и каперсами. Этот риет идеально сочетается с игристым вином или свежезаваренным чаем. Можно приготовить заранее — вкус только раскрывается в холодильнике!

