25 ноября 2025 в 09:10

Картофель, который всегда удается: простой способ домохозяйки — и деликатес получается даже из обычных клубней

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Иногда достаточно пары хитростей, чтобы привычный картофель раскрыл вкус так, будто вы готовили по старинному семейному рецепту. Этот способ понравится тем, кто любит простоту на кухне, но хочет получать стабильный и вкусный результат без лишних хлопот.

Для начала клубни тщательно моют и, если чистят, снимают лишь тонкий слой кожицы. Подготовленный картофель недолго держат в холодной воде, затем заливают свежей так, чтобы она покрывала его на пару сантиметров. Сразу добавляют соль и ставят кастрюлю на сильный огонь. После закипания уменьшают нагрев, оставляют крышку чуть приоткрытой и не снимают пену.

Молодой картофель готовится быстрее, крупным клубням нужно больше времени. Готовность проверяют ножом: он должен свободно входить в середину. Для салатов лучше варить в мундире, а для пюре — немного переварить. Подавайте картофель горячим — так он сохраняет естественный вкус и нежность.

Ранее сообщалось, что зимой без холодца праздничный стол кажется неполным. Это блюдо не только традиционно, но и полезно: в нем много коллагена и микроэлементов, которые поддерживают суставы и укрепляют организм. Советы опытного кулинара помогут приготовить мясной студень, который всегда получается прозрачным, наваристым и ароматным.

