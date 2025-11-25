День матери
25 ноября 2025 в 09:16

Картошка уже надоела? Эти рагмурки — шедевр шведской кухни: готовлю вместо обычных драников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если вы заскучали от обычной картошки, эти шведские блинчики станут приятным открытием. Необычная подача с беконом и брусникой превращает простое блюдо в кулинарное путешествие.

Для блинчиков мне понадобится: картофель (700 г), молоко (300 мл), яйца (2 шт.), мука (150 г), соль, растительное масло для жарки. Для подачи: бекон, брусничный соус.

Картофель очищаю и натираю на мелкой терке. Важно не использовать крупную терку, иначе блинчики не будут держать форму. В отдельной миске смешиваю молоко, яйца и соль, взбиваю венчиком. Постепенно добавляю муку, продолжая взбивать, чтобы не осталось комочков. В полученное тесто добавляю натертый картофель и тщательно перемешиваю. Убираю тесто в холодильник на 30 минут — за это время картофель отдаст крахмал, и тесто станет более однородным и плотным. Разогреваю сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладываю тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжариваю на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Отдельно обжариваю полоски бекона до хрустящего состояния. Подаю рагмурки горячими, сразу с беконом и щедрой порцией брусничного соуса.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

