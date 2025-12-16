Новый год-2026
16 декабря 2025 в 15:24

Хрустящая картошка фри без жарки — готовлю без капли масла для диетического перекуса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мечтаете о хрустящей картошке фри, но не хотите лишнего масла и калорий? Этот рецепт — идеальное решение. Секрет в том, что картофель сначала отваривается до готовности, а затем запекается при очень высокой температуре. Это позволяет ему подсушиться и покрыться аппетитной корочкой без единой капли масла, а щедрая смесь специй дарит потрясающий аромат и вкус.

Картофель (4 средних клубня) тщательно мою щеткой, но не чищу. Закладываю в кастрюлю, заливаю холодной водой, добавляю щепотку соли и довожу до кипения. Варю до готовности, примерно 20–25 минут (он должен легко протыкаться вилкой). Затем воду сливаю и даю картофелю полностью остыть. Остывший отварной картофель нарезаю вдоль на брусочки, похожие на классическую картошку фри.

Духовку разогреваю до 220 °C. Противень застилаю пергаментной бумагой. Брусочки картофеля выкладываю в один слой, не плотно.

В отдельной мисочке смешиваю все сухие специи: копченую паприку (1 ч. л.), чесночный порошок (1 ч. л.), сушеное орегано (1 ч. л.), сушеный тимьян (1/2 ч. л.), черный перец (1/4 ч. л.), красный перец и соль (1/2 ч. л.). Этой смесью обильно посыпаю картофель и аккуратно руками перемешиваю прямо на противне, чтобы каждый брусочек покрылся специями.

Запекаю 20–25 минут, аккуратно перевернув картофель лопаткой один раз в середине процесса. Готовая картошка должна стать золотистой и хрустящей снаружи. Подаю сразу, пока она горячая.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
