16 декабря 2025 в 15:35

Проще не бывает: печенье, сгущенка, какао. Готовлю знаменитый «Ленинградский» торт. Классика, которая никогда не подводит

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В мире десертов есть особая прелесть в рецептах, которые не требуют ни выпечки, ни сложных навыков, но при этом дарят ни с чем не сравнимое удовольствие. Легендарный «Ленинградский» торт — яркий тому пример. Это гениальное сочетание хрустящих песочных коржей, нежного масляно-сметанного крема и глянцевой шоколадной глазури, знакомое каждому, чьё детство прошло в эпоху советских праздников. Его магия в контрасте текстур и в том, что он собирается буквально за полчаса, а результат всегда безупречен. Это торт-друг, который никогда не подводит и наверняка вызовет улыбку ностальгии.

Для приготовления вам потребуется: 500 г песочного печенья (типа «Юбилейное»), 200 г сливочного масла, 1 банка цельной сгущёнки (варёной или обычной), 200 г сметаны (20% жирности), 3 ст. л. какао-порошка, 100 г сахарной пудры.

Печенье измельчите в мелкую крошку с помощью блендера или скалки. Мягкое сливочное масло взбейте миксером до белизны, постепенно добавляя сгущёнку. В получившуюся массу добавьте сметану и ещё раз хорошо взбейте — это крем. Разделите крем на две равные части. В одну часть вмешайте 2 столовые ложки какао-порошка. Форму застелите пищевой плёнкой. Выложите половину песочной крошки, утрамбуйте. Распределите сверху весь шоколадный крем. Покройте его оставшейся крошкой и снова утрамбуйте. Равномерно распределите белый крем вторым слоем. Накройте торт плёнкой и уберите в холодильник на 4–6 часов для пропитки. Для глазури смешайте 50 мл воды, сахарную пудру и оставшуюся ложку какао, доведите до кипения и остудите. Переверните готовый торт на блюдо, снимите плёнку и полейте шоколадной глазурью. Дайте глазури застыть перед подачей.

Мария Левицкая
Мария Левицкая
