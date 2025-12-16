Новый год-2026
16 декабря 2025 в 10:24

Штрудель за 5 минут? Да запросто! Беру лаваш и превращаю в шикарный десерт на радость семье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда захотелось домашней выпечки к чаю, а времени в обрез, этот штрудель становится настоящим спасителем. Все ингредиенты, как правило, уже есть на кухне. Лаваш позволяет избежать самого трудоемкого этапа, а яблочная начинка с корицей — это всегда беспроигрышный вариант, который нравится и взрослым, и детям. Быстро, дешево и невероятно вкусно.

Яблоки (300 г) очищаю от сердцевины и нарезаю небольшими ломтиками или кубиками. Обжариваю их на сковороде с кусочком сливочного масла 3–4 минуты. Добавляю сахар (1 ст. л.), молотую корицу (2 г), щепотку ванилина, промытый изюм (30 г) и измельченные грецкие орехи (30 г). Перемешиваю и снимаю с огня.

Тонкий лаваш (1 большой лист) раскладываю на рабочей поверхности. Смазываю его растопленным сливочным маслом. По центру, отступая от краев, выкладываю остывшую яблочную начинку.

Аккуратно заворачиваю лаваш плотным рулетом, подгибая боковые края. Перекладываю штрудель швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Сверху смазываю рулет оставшимся растопленным маслом.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке около 15–20 минут, пока лаваш не станет золотистым и хрустящим. Даю немного остыть, посыпаю сахарной пудрой и нарезаю на порции. Подаю теплым.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Горячее блюдо на Новый год: запеченные овощи для праздничного стола
Творог, яблоко и ванильный сахар! Пеку нежные конвертики по-деревенски. Сочные, как пирожки, но в десять раз изящнее
Творожное печенье с бананом и яблоком — полезный перекус без сахара: всего 30 минут в духовке
Пару яблок и горстка муки — пеку казахские баурсаки. Пышные, сладкие, с ярким яблочным ароматом
Фаршированные яблоки вместо кексов и конфет — полезный и ароматный десерт: готовлю холодными вечерами за 20 минут
