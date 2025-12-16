Штрудель за 5 минут? Да запросто! Беру лаваш и превращаю в шикарный десерт на радость семье

Когда захотелось домашней выпечки к чаю, а времени в обрез, этот штрудель становится настоящим спасителем. Все ингредиенты, как правило, уже есть на кухне. Лаваш позволяет избежать самого трудоемкого этапа, а яблочная начинка с корицей — это всегда беспроигрышный вариант, который нравится и взрослым, и детям. Быстро, дешево и невероятно вкусно.

Яблоки (300 г) очищаю от сердцевины и нарезаю небольшими ломтиками или кубиками. Обжариваю их на сковороде с кусочком сливочного масла 3–4 минуты. Добавляю сахар (1 ст. л.), молотую корицу (2 г), щепотку ванилина, промытый изюм (30 г) и измельченные грецкие орехи (30 г). Перемешиваю и снимаю с огня.

Тонкий лаваш (1 большой лист) раскладываю на рабочей поверхности. Смазываю его растопленным сливочным маслом. По центру, отступая от краев, выкладываю остывшую яблочную начинку.

Аккуратно заворачиваю лаваш плотным рулетом, подгибая боковые края. Перекладываю штрудель швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Сверху смазываю рулет оставшимся растопленным маслом.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке около 15–20 минут, пока лаваш не станет золотистым и хрустящим. Даю немного остыть, посыпаю сахарной пудрой и нарезаю на порции. Подаю теплым.

