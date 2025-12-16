Творог, яблоко и ванильный сахар! Пеку нежные конвертики по-деревенски. Сочные, как пирожки, но в десять раз изящнее

Деревенская выпечка — это всегда про душевность и щедрость начинки. Но что, если взять привычные вкусы и облачить их в более изящную форму? Эти конвертики удачно сочетают нежность творога, легкую кислинку яблока и ванильную сладость, знакомые по классическим пирожкам, но подают их в виде аккуратных, хрустящих треугольников. Они получаются удивительно сочными внутри благодаря сочности фруктов и влажности творога, а снаружи покрываются румяной золотистой корочкой. Это идеальный компромисс для тех, кто любит сытную домашнюю выпечку, но ценит красивую подачу.

Для теста вам потребуется: 250 г муки, 150 г холодного сливочного масла, 80 г сметаны, щепотка соли. Для начинки: 200 г творога, 1 крупное яблоко, 2 ст. л. ванильного сахара. Масло нарежьте кубиками и разотрите с мукой и солью в крошку. Добавьте сметану, замесите тесто, соберите в шар и уберите в холод на 30 минут. Для начинки творог разомните вилкой. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке и смешайте с творогом и ванильным сахаром. Раскатайте холодное тесто в пласт толщиной 3–4 мм, разрежьте на квадраты. На центр каждого квадрата выложите начинку. Сложите тесто по диагонали, защипните края. Выложите конвертики на противень и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.