Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 09:35

Творог, яблоко и ванильный сахар! Пеку нежные конвертики по-деревенски. Сочные, как пирожки, но в десять раз изящнее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Деревенская выпечка — это всегда про душевность и щедрость начинки. Но что, если взять привычные вкусы и облачить их в более изящную форму? Эти конвертики удачно сочетают нежность творога, легкую кислинку яблока и ванильную сладость, знакомые по классическим пирожкам, но подают их в виде аккуратных, хрустящих треугольников. Они получаются удивительно сочными внутри благодаря сочности фруктов и влажности творога, а снаружи покрываются румяной золотистой корочкой. Это идеальный компромисс для тех, кто любит сытную домашнюю выпечку, но ценит красивую подачу.

Для теста вам потребуется: 250 г муки, 150 г холодного сливочного масла, 80 г сметаны, щепотка соли. Для начинки: 200 г творога, 1 крупное яблоко, 2 ст. л. ванильного сахара. Масло нарежьте кубиками и разотрите с мукой и солью в крошку. Добавьте сметану, замесите тесто, соберите в шар и уберите в холод на 30 минут. Для начинки творог разомните вилкой. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке и смешайте с творогом и ванильным сахаром. Раскатайте холодное тесто в пласт толщиной 3–4 мм, разрежьте на квадраты. На центр каждого квадрата выложите начинку. Сложите тесто по диагонали, защипните края. Выложите конвертики на противень и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Домашние шоколадные панкейки — идеальный завтрак с воздушной текстурой и теплой глазурью
Общество
Домашние шоколадные панкейки — идеальный завтрак с воздушной текстурой и теплой глазурью
Антипохмельный суп после Нового года: грузинская хашлама по-домашнему — стакан пива для мягкости
Общество
Антипохмельный суп после Нового года: грузинская хашлама по-домашнему — стакан пива для мягкости
Эти домашние крекеры заменили в нашей семье чипсы — готовлю хрустяшки с нежным луковым ароматом
Общество
Эти домашние крекеры заменили в нашей семье чипсы — готовлю хрустяшки с нежным луковым ароматом
Эти домашние крекеры заменили в нашей семье чипсы — готовлю хрустяшки с нежным луковым ароматом
Общество
Эти домашние крекеры заменили в нашей семье чипсы — готовлю хрустяшки с нежным луковым ароматом
Тарталетки а-ля «Рафаэлло» — волшебная закуска на Новый год!
Семья и жизнь
Тарталетки а-ля «Рафаэлло» — волшебная закуска на Новый год!
рецепты
выпечка
кулинария
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму национализировали имущество еще 84 физических и юридических лиц
В МИД заявили о стремлении нормализовать отношения с бывшим врагом
В Финляндии увидели признак банкротства Евросоюза
ФСБ предотвратила поджоги поездов в Краснодарском крае
Названо точное число атаковавших Ленобласть БПЛА
В Таиланде начали отказывать туристам во въезде
Мошенники придумали новый способ развода с функцией демонстрации экрана
Раскрыто, чему водка и коньяк проиграли «битву» за полки магазинов
Трое россиян были похищены в Мьянме для работы в мошеннических кол-центрах
Спонсор террористов из «Крокуса» хотел покинуть Россию за месяц до атаки
Трех блогеров заподозрили в работе на нежелательные в РФ организации
Россиянам напомнили о пенсионных поправках в 2026 году
Дмитрий Певцов показал экстравагантную супругу в красных туфлях
Что такое рефинансирование кредита: можно ли снизить долг перед банком
Двигатель самолета вспыхнул прямо во время взлета в Шереметьево
Тарталетки а-ля «Рафаэлло» — волшебная закуска на Новый год!
На Западе узнали о «сильном пакете» предложений США для России
Пожилая женщина пострадала при атаке ВСУ на Донецк
Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot
В Роспотребнадзоре сообщили о случаях смерти от гриппа в России
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.