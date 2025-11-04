Лук под зиму: как мульчирование гарантирует урожай и бережет силы дачника — секреты опытного садовода

Вы можете получить богатый урожай лука без лишних хлопот. Зимняя посадка — верное решение, но успех во многом зависит от правильного ухода. Ключевой прием — грамотное мульчирование посаженных луковиц.
Эксперты советуют укрывать почву сухими листьями. Оптимальный вариант — опад березы, ореха или клена: он надежно защищает от морозов и способствует задержанию снега. Важно, чтобы слой мульчи был достаточно плотным — не менее 10 см.
Весной убирать укрывной материал необязательно: он подавляет сорняки и питает дождевых червей, улучшающих качество почвы. При этом листья садовых деревьев для мульчирования не подходят — они могут стать источником болезней.
Казалось бы, посадить огурцы и помидоры вместе проще простого, но опытные огородники знают — это рецепт проблем. Эти культуры требуют разных условий, и их соседство часто снижает урожай.