04 ноября 2025 в 14:00

Лук под зиму: как мульчирование гарантирует урожай и бережет силы дачника — секреты опытного садовода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вы можете получить богатый урожай лука без лишних хлопот. Зимняя посадка — верное решение, но успех во многом зависит от правильного ухода. Ключевой прием — грамотное мульчирование посаженных луковиц.

Эксперты советуют укрывать почву сухими листьями. Оптимальный вариант — опад березы, ореха или клена: он надежно защищает от морозов и способствует задержанию снега. Важно, чтобы слой мульчи был достаточно плотным — не менее 10 см.

Весной убирать укрывной материал необязательно: он подавляет сорняки и питает дождевых червей, улучшающих качество почвы. При этом листья садовых деревьев для мульчирования не подходят — они могут стать источником болезней.

Казалось бы, посадить огурцы и помидоры вместе проще простого, но опытные огородники знают — это рецепт проблем. Эти культуры требуют разных условий, и их соседство часто снижает урожай.

