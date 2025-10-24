Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 23:23

Сеешь в промерзшую землю в ноябре — получаешь цветы в начале лета: без капли удобрения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы думаете, что ноябрь — не время для посадок, вы ошибаетесь! Василек станет идеальным кандидатом для подзимнего посева, который не потребует никаких удобрений и особой подготовки.

Этот удивительный цветок можно смело сеять в уже подмерзшую землю в конце октября — ноябре, когда температура стабильно опускается ниже нуля. Просто рассыпьте семена по поверхности уплотненной почвы и слегка присыпьте их землей или песком. Естественная стратификация холодом пойдет им только на пользу, обеспечивая дружные всходы ранней весной.

Василек порадует вас нежными голубыми, розовыми или белыми цветами уже в начале лета, не требуя особого ухода. Все просто: сеешь в промерзшую землю в ноябре — получаешь цветы в начале лета без капли удобрения.

Ранее был назван цветок-многолетник, который подарит розовое облако цветов уже в первом сезоне.

