Хватит ждать годами: многолетник, который подарит розовое облако цветов уже в первом сезоне

Аквилегия — этот изящный цветок можно смело сеять под зиму в октябре–ноябре, чтобы семена прошли естественную стратификацию и дали дружные всходы весной.

Просто рассыпьте семена по поверхности подготовленной грядки и слегка присыпьте землей — природа сделает все остальное. Уже в мае–июне вы увидите очаровательные колокольчатые цветы с нежными розовыми лепестками и изящными шпорцами, которые будут грациозно покачиваться на тонких цветоносах.

Аквилегия поражает своей выносливостью — она морозоустойчива, прекрасно растет в полутени и не требует особого ухода. Этот цветок станет волшебным украшением вашего сада, создавая романтическую атмосферу и привлекая бабочек своим нектаром. Посадив аквилегию осенью, вы гарантированно получите обильное цветение в следующем сезоне.

