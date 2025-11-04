Посадите в ноябре — весной в саду ковер из насыщенно-красных цветов! С этим многолетником никаких хлопот — само очарование

Название этого клематиса говорит само за себя. Представьте себе лиану, которая в разгар лета буквально взрывается фейерверком из сотен насыщенно-красных цветков с контрастными кремово-желтыми тычинками в сердцевине. Это не просто обильное, это поистине фантастическое зрелище, когда под пышным цветом почти не видно зелени. Сорт относится к группе обрезки 3, что делает его невероятно простым в уходе: каждую осень вы просто обрезаете побеги почти до уровня земли, а весной он с новой силой отрастает и цветет на побегах текущего года. Его компактный размер, до 2-2,5 метра, позволяет легко вписать эту вспышку цвета в любой сад, украсить арку, перголу или выращивать его в большом контейнере на балконе.

Выращивание этого гибрида из семян — увлекательный эксперимент для терпеливого садовода. Важно помнить, что дочерние растения могут не полностью повторить сортовые признаки родителя, что добавляет азарта — каким же будет ваш уникальный цветок? Посев под зиму — наиболее естественный способ, имитирующий природный цикл. Семенам клематиса для пробуждения необходима длительная холодная стратификация. Дождитесь стабильных заморозков. Подготовьте контейнер с рыхлым, дренированным грунтом (смесь садовой земли, торфа и песка). Рассыпьте семена по поверхности и присыпьте слоем песка около 1-1,5 см. Оставьте контейнер на улице в затененном месте, чтобы он подвергся воздействию зимних морозов и весенней влаги. Не поливайте. Всходы могут появиться только через несколько месяцев, даже весной следующего года, поэтому запаситесь терпением. Такие сеянцы пройдут естественную закалку и будут гораздо более выносливыми. После появления первых настоящих листочков их можно аккуратно распикировать и доращивать. Цветения от сеянцев стоит ожидать на 2-3-й год.

