Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 19:07

Посадите в ноябре — весной в саду ковер из насыщенно-красных цветов! С этим многолетником никаких хлопот — само очарование

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Название этого клематиса говорит само за себя. Представьте себе лиану, которая в разгар лета буквально взрывается фейерверком из сотен насыщенно-красных цветков с контрастными кремово-желтыми тычинками в сердцевине. Это не просто обильное, это поистине фантастическое зрелище, когда под пышным цветом почти не видно зелени. Сорт относится к группе обрезки 3, что делает его невероятно простым в уходе: каждую осень вы просто обрезаете побеги почти до уровня земли, а весной он с новой силой отрастает и цветет на побегах текущего года. Его компактный размер, до 2-2,5 метра, позволяет легко вписать эту вспышку цвета в любой сад, украсить арку, перголу или выращивать его в большом контейнере на балконе.

Выращивание этого гибрида из семян — увлекательный эксперимент для терпеливого садовода. Важно помнить, что дочерние растения могут не полностью повторить сортовые признаки родителя, что добавляет азарта — каким же будет ваш уникальный цветок? Посев под зиму — наиболее естественный способ, имитирующий природный цикл. Семенам клематиса для пробуждения необходима длительная холодная стратификация. Дождитесь стабильных заморозков. Подготовьте контейнер с рыхлым, дренированным грунтом (смесь садовой земли, торфа и песка). Рассыпьте семена по поверхности и присыпьте слоем песка около 1-1,5 см. Оставьте контейнер на улице в затененном месте, чтобы он подвергся воздействию зимних морозов и весенней влаги. Не поливайте. Всходы могут появиться только через несколько месяцев, даже весной следующего года, поэтому запаситесь терпением. Такие сеянцы пройдут естественную закалку и будут гораздо более выносливыми. После появления первых настоящих листочков их можно аккуратно распикировать и доращивать. Цветения от сеянцев стоит ожидать на 2-3-й год.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Читайте также
Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество
Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Самый яркий ковер из цветов всех оттенков радуги: просто бросьте семена в землю и забудьте до мая
Общество
Самый яркий ковер из цветов всех оттенков радуги: просто бросьте семена в землю и забудьте до мая
Соседи будут завидовать и вымаливать название этого цветка: приковывает к себе восхищенные взгляды
Общество
Соседи будут завидовать и вымаливать название этого цветка: приковывает к себе восхищенные взгляды
Чудо для сада с махровыми соцветиями: цветет без устали с июня до первых осенних заморозков
Общество
Чудо для сада с махровыми соцветиями: цветет без устали с июня до первых осенних заморозков
Посадите в ноябре — и ваш сад укроет ковер из кремовых шариков! Многолетник-очарование без капризов и хлопот
Общество
Посадите в ноябре — и ваш сад укроет ковер из кремовых шариков! Многолетник-очарование без капризов и хлопот
многолетники
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пентагоне высказались о сокращении военного контингента в Европе
В Британии раскрыли, сколько достанется Украине от продажи «Челси»
США разрешили связанные с самолетами Лукашенко операции
Путин подписал закон о корректировке бюджета на 2025 год
В Госдуме рассказали, как сэкономить на дачных платежах
Десятки огневых групп для борьбы с БПЛА появились у российской границы
Страшное ДТП унесло жизни пенсионерки и молодой девушки в Сочи
Британская актриса заработала гигантскую сумму на сервисе для взрослых
В Европе подняли в воздух истребители из-за воздушной тревоги
«Сама того не ведая»: Шеремет о проболтавшейся Каллас и планах Запада
Возмездие за Суджу, «мазохизм» Европы, жесткий ответ МИД РФ: что дальше
Домашняя красная рыба за 2 часа: попробуйте сейчас
«Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд
«Решающее преимущество»: во Франции признали превосходство России над ЕС
«Работать для вашей культуры»: немецкий пианист поблагодарил Путина
«Мы осуждаем»: в МИД Грузии резко высказались об отчете Евросоюза
В Германии начали отказываться от одного из атрибутов Рождества
На Филиппинах во время тайфуна разбился военный вертолет
На Аляске забили тревогу из-за просыпающегося вулкана
Президент ФРГ сделал заявление о возможной депортации беженцев из страны
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето
Общество

Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.