03 октября 2025 в 11:29

Можно сеять в грунт даже при температуре 0 °C: этот цветок устойчив к капризам погоды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Космея дважды перистая — удивительно выносливый цветок, семена которого можно сеять даже в грунт даже при температуре 0 °C. Этот неприхотливый однолетник устойчив к капризам природы и не боится холода.

В конце октября — ноябре, когда почва уже подмерзнет, рассыпьте семена по поверхности земли, слегка присыпьте заранее заготовленной сухой почвой или торфом и укройте лапником для снегозадержания. Космея абсолютно нетребовательна — ей нужно только солнечное место и обычная садовая почва без застоя воды.

Весной она дружно взойдет, а с июля до самых заморозков будет радовать изящными ромашковидными цветами белого, розового, малинового и пурпурного оттенков. Этот цветок образует пышные ажурные кусты высотой до 1,2 метра, не требует подкормок, полива и особого ухода, прекрасно размножается самосевом.

Ранее был назван многолетник, который при подзимней посадке зацветет уже в апреле-мае, опережая большинство луковичных.

Дарья Иванова
Д. Иванова
