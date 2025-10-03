Можно сеять в грунт даже при температуре 0 °C: этот цветок устойчив к капризам погоды

Космея дважды перистая — удивительно выносливый цветок, семена которого можно сеять даже в грунт даже при температуре 0 °C. Этот неприхотливый однолетник устойчив к капризам природы и не боится холода.

В конце октября — ноябре, когда почва уже подмерзнет, рассыпьте семена по поверхности земли, слегка присыпьте заранее заготовленной сухой почвой или торфом и укройте лапником для снегозадержания. Космея абсолютно нетребовательна — ей нужно только солнечное место и обычная садовая почва без застоя воды.

Весной она дружно взойдет, а с июля до самых заморозков будет радовать изящными ромашковидными цветами белого, розового, малинового и пурпурного оттенков. Этот цветок образует пышные ажурные кусты высотой до 1,2 метра, не требует подкормок, полива и особого ухода, прекрасно размножается самосевом.

