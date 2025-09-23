Посадите под зиму — весной будет поляна цветов: порадуют уже в апреле-мае

Анемоны — одни из самых выносливых многолетников, которые при подзимней посадке зацветают уже в апреле–мае, опережая большинство луковичных. Их преимущества: морозостойкость, длительное цветение (3-4 недели), устойчивость к болезням.

Посадка в октябре–ноябре проста: замочите клубни на 2 часа в воде, высадите на глубину 5-7 см в рыхлую почву на расстоянии 10-15 см друг от друга. Место выбирайте солнечное или полутенистое — анемоны легко адаптируются. Весной они порадуют вас нежными «ромашками» белого, розового, синего или красного оттенков.

Эти цветы не требуют укрытия, хорошо размножаются самосевом и идеальны для альпинариев, бордюров и букетов. Посадите анемоны под зиму — вечной будет поляна цветов!

