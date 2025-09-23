Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 21:46

Посадите под зиму — весной будет поляна цветов: порадуют уже в апреле-мае

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Анемоны — одни из самых выносливых многолетников, которые при подзимней посадке зацветают уже в апреле–мае, опережая большинство луковичных. Их преимущества: морозостойкость, длительное цветение (3-4 недели), устойчивость к болезням.

Посадка в октябре–ноябре проста: замочите клубни на 2 часа в воде, высадите на глубину 5-7 см в рыхлую почву на расстоянии 10-15 см друг от друга. Место выбирайте солнечное или полутенистое — анемоны легко адаптируются. Весной они порадуют вас нежными «ромашками» белого, розового, синего или красного оттенков.

Эти цветы не требуют укрытия, хорошо размножаются самосевом и идеальны для альпинариев, бордюров и букетов. Посадите анемоны под зиму — вечной будет поляна цветов!

Ранее был назван идеальный цветок для создания клумб, за которыми не нужен уход. Просто разбросайте осенью семена на грядку и забудьте.

Читайте также
Осенняя обрезка гортензии для пышного цветения весной — тонкости ухода за разными видами кустарника
Общество
Осенняя обрезка гортензии для пышного цветения весной — тонкости ухода за разными видами кустарника
Пампасная трава будет радовать 10 лет! Эффектное украшение сада и идеальный материал для срезки
Общество
Пампасная трава будет радовать 10 лет! Эффектное украшение сада и идеальный материал для срезки
Садовод раскрыл, как увеличить плодородие почвы осенью
Общество
Садовод раскрыл, как увеличить плодородие почвы осенью
Секрет идеального урожая семян бархатцев — как собрать их правильно и сохранить до нового сезона
Общество
Секрет идеального урожая семян бархатцев — как собрать их правильно и сохранить до нового сезона
Садовод рассказала, какую ягоду можно посадить в ноябре
Общество
Садовод рассказала, какую ягоду можно посадить в ноябре
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о реакции Мелании Трамп на просьбу жены Зеленского
Макрон не дал Трампу «помечтать» о Нобелевской премии мира
Суд рассмотрит иск к Алле Пугачевой
Трамп разрешил странам НАТО сбивать самолеты России
Скорая и трактор столкнулись на Кронштадском бульваре в Москве
Трамп начал отсчет в вопросе доверия Путину
Американку депортировали с райского острова за слишком «взрослые» семинары
«Подземный десант» в деле. Как ВС РФ берут Купянск: наступление 23 сентября
Круче «Орешника»? Новый ракетный комплекс РФ может уничтожить США
В Раде указали на главное различие Запада и Украины в отношении СВО
Суд оштрафовал жительницу Урала за угрозы в адрес чиновника
Медведев предупредил США о риске прямого конфликта с Россией
Трамп спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине
В Иране раскрыли позицию по созданию ядерного оружия
Иран ответил на предложение США о переговорах
На выступлении в ГА ООН Трамп неоднократно упомянул Россию
В Венгрии ответили на требования Трампа отказаться от российской нефти
В МВД поставили точку в вопросе запрета праворульных машин в России
Гостиницы, миллиарды, ОПГ: топ судей-коррупционеров, получивших приговоры
В новосибирском зоопарке сотрудники МЧС ликвидировали пожар
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.