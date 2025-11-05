Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 07:43

Экс-советник Трампа высказался о сроках начала конфликта на Украине

Флинн: конфликт на Украине начался до прихода Байдена к власти

Майкл Флинн Майкл Флинн Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Конфликт на Украине начался задолго до прихода демократа Джо Байдена к власти в Соединенных Штатах, заявил РИА Новости бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Он напомнил, что кризис начался еще в 2014 году. Тогда Белый дом занимал другой демократ — Барак Обама.

Люди часто забывают и говорят, что конфликт начался когда Джо Байден стал президентом. На самом деле конфликт начался 24 февраля 2014 года, — сказал Флинн.

Ранее политолог Владимир Ружанский заявил, что президент США Дональд Трамп перестал «кривляться» после новостей об успешных испытаниях российский крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Эксперт допустил, что таким образом России удалось найти общий язык с США.

До этого постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц говорил о расчете Вашингтона на международную поддержку в урегулировании украинского конфликта. Он подчеркнул, что именно Дональд Трамп смог установить диалог между Москвой и Киевом.

США
Украина
конфликты
Джо Байден
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе прорвало дамбу при сбросе воды
Работу подрядчиков на космодроме Восточный ограничили из-за долгов
Стало известно о состоянии госпитализированного в Москве отца главкома ВСУ
Шатдаун в США стал самым долгим в истории
В Таиланде нашли тело пропавшего в море россиянина
В Китае раскрыли, как Путин «уронил» Запад после санкций США
Мобильная связь может подорожать в России в 2026 году
В Орловской области раскрыли последствия атаки ВСУ
Стало известно о выживших при пожаре в Сургуте
Осенние беляши с грибами и топинамбуром: рецепт для гурманов
В США увидели риск нового этапа эскалации из-за Taurus
Кексики с осенним вкусом! Маффины с морковью и тыквой: самый простой рецепт
Белоусов обратился к российским разведчикам
Одна из стран Азии может провести ядерные испытания
Москву накрыл густой туман
Под Харьковом ликвидировали расчет БПЛА вместе с его командиром
Музкритик объяснил сотрудничество Queen с Ламбертом и Роджерсом
Тайные инструкторы ВСУ и разведчики в плену: новости СВО к утру 5 ноября
Что будет, если не заплатить налоги до 1 декабря: как не попасть на штраф
Украинские бойцы поблагодарили российских солдат за спасение от гибели
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.