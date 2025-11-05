Экс-советник Трампа высказался о сроках начала конфликта на Украине Флинн: конфликт на Украине начался до прихода Байдена к власти

Конфликт на Украине начался задолго до прихода демократа Джо Байдена к власти в Соединенных Штатах, заявил РИА Новости бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Он напомнил, что кризис начался еще в 2014 году. Тогда Белый дом занимал другой демократ — Барак Обама.

Люди часто забывают и говорят, что конфликт начался когда Джо Байден стал президентом. На самом деле конфликт начался 24 февраля 2014 года, — сказал Флинн.

Ранее политолог Владимир Ружанский заявил, что президент США Дональд Трамп перестал «кривляться» после новостей об успешных испытаниях российский крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Эксперт допустил, что таким образом России удалось найти общий язык с США.

До этого постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц говорил о расчете Вашингтона на международную поддержку в урегулировании украинского конфликта. Он подчеркнул, что именно Дональд Трамп смог установить диалог между Москвой и Киевом.