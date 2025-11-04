Уолтц сделал сенсационное заявление о бессилии Трампа по Украине Уолтц заявил, что США нуждаются в помощи в урегулировании конфликта на Украине

США рассчитывают на помощь мирового сообщества в урегулировании конфликта на Украине, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц в интервью Breitbart. Он подчеркнул, что именно президент Дональд Трамп сумел наладить диалог между Москвой и Киевом.

Только президент Трамп мог заставить их (Россию и Украину. — NEWS.ru) перестать вообще молчать и начать хотя бы разговаривать. Мы еще не вполне там, и остальной мир должен нам помочь, — отметил Уолтц.

Ранее политолог Владимир Ружанский заявил, что Трамп перестал «кривляться» после новостей об успешных испытаниях российский крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Эксперт допустил, что таким образом России удалось найти общий язык с США.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в свою очередь заявил, что испытания «Посейдона» и «Буревестника» сбили Трампа с толку. По его мнению, это побудило главу государства распорядиться о возобновлении ядерных тестов. Риттер также указал, что США при необходимости способны достаточно оперативно провести ядерные испытания на полигоне в Неваде.