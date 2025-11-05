Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 07:33

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 ноября: инфографика

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 5 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА над территорией Воронежской области, восемь БПЛА над территорией Ростовской области, по шесть БПЛА над территориями Курской области и Республики Крым, пять БПЛА над территорией Брянской области и по два БПЛА над территориями Белгородской и Орловской областей, — сказано в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

