Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 ноября: инфографика

В ночь на 5 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА над территорией Воронежской области, восемь БПЛА над территорией Ростовской области, по шесть БПЛА над территориями Курской области и Республики Крым, пять БПЛА над территорией Брянской области и по два БПЛА над территориями Белгородской и Орловской областей, — сказано в сообщении. Фото: Иллюстрация NEWS.ru