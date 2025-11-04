Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 23:23

Яркий и неубиваемый, цветет в первый год, сажать семенами: многолетник-мечта для дачников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Из крошечного семечка гайлардии уже через несколько месяцев можно получить пышный куст, усыпанный яркими цветами. Это удивительное растение обладает уникальной способностью зацветать в первый же год после посева, что делает его желанным гостем в любом саду.

Гайлардия — настоящий праздник цвета: ее крупные соцветия-ромашки всех оттенков желтого, оранжевого, красного и бордового будут безостановочно цвести с июня до самых заморозков. Этот многолетник — мечта для дачников, он яркий, неубиваемый, цветет в первый год, а сажать можно семенами, не мучаясь с рассадой и черенками.

Гайлардия засухоустойчива, прекрасно зимует без укрытия и цветет на самых солнечных участках, не требуя постоянного внимания. Этот многолетник быстро разрастается, образуя пышные, нарядные куртины.

Ранее был назван цветок, который можно сеять даже в промерзшую землю в ноябре.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сердце сжалось»: диктор Березин о смерти Николаева
Белград намерен продолжить экспорт боеприпасов
ПВО сбила украинские дроны над двумя регионами России
«Большая потеря»: ведущая Веденеева о смерти Юрия Николаева
Россия начала разработку новых гиперзвуковых крылатых ракет
Вучич признал наличие сербских боеприпасов у ВСУ
«Утренняя звезда», алкоголизм, рак, бездетность: трагедия Юрия Николаева
Путин оценил дальность полета «Буревестника»
Поплавская раскрыла позицию умершего Николаева по уехавшим артистам
Умер телеведущий Юрий Николаев: причина смерти, последние дни жизни
«Пусть посмотрят»: Путин о слежке НАТО за испытаниями «Буревестника»
«Красивая и яркая жизнь»: телеведущая Лазарева о смерти Николаева
Путин наградил инженеров-создателей «Буревестника» и «Посейдона»
Прощай, легенда телевидения: самые яркие кадры из жизни Юрия Николаева
Стала известна причина смерти телеведущего Юрия Николаева
Путин оценил разработку «Посейдона» и «Буревестника»
Экс-соведущая Николаева трогательно отреагировала на его смерть
В ФРГ захотели запретить импорт стали из России в ЕС
Стало известно о новых пострадавших при обстреле ВСУ Горловки
В Раде признали потерю ВСУ Красноармейска и Димитрова
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября
Регионы

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.