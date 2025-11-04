Яркий и неубиваемый, цветет в первый год, сажать семенами: многолетник-мечта для дачников

Из крошечного семечка гайлардии уже через несколько месяцев можно получить пышный куст, усыпанный яркими цветами. Это удивительное растение обладает уникальной способностью зацветать в первый же год после посева, что делает его желанным гостем в любом саду.

Гайлардия — настоящий праздник цвета: ее крупные соцветия-ромашки всех оттенков желтого, оранжевого, красного и бордового будут безостановочно цвести с июня до самых заморозков. Этот многолетник — мечта для дачников, он яркий, неубиваемый, цветет в первый год, а сажать можно семенами, не мучаясь с рассадой и черенками.

Гайлардия засухоустойчива, прекрасно зимует без укрытия и цветет на самых солнечных участках, не требуя постоянного внимания. Этот многолетник быстро разрастается, образуя пышные, нарядные куртины.

