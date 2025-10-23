Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 23:23

Не бойтесь заморозков. Этот цветок можно сеять даже в промерзшую землю в ноябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы думаете, что осенние заморозки поставили крест на посадках, вы ошибаетесь! Василек однолетний можно смело сеять даже в промерзшую землю в ноябре, когда температура опускается ниже нуля.

Просто рассыпьте семена по поверхности уплотненной почвы и слегка присыпьте землей — природа сделает все остальное. Не бойтесь заморозков! Весной, как только сойдет снег, вы получите дружные всходы, а в начале лета — пышные кустики с нежно-голубыми, розовыми или белыми цветами. Василек невероятно морозостоек, засухоустойчив и прекрасно размножается самосевом, год за годом украшая ваш сад без всяких усилий.

Этот цветок идеально подходит для начинающих садоводов и тех, у кого нет времени на сложный уход. Он создаст в саду эффект легкого деревенского луга и будет цвести все лето, если вовремя удалять увядшие соцветия.

Ранее был назван многолетник, который будет цвести все лето даже в глине: украсит любой проблемный участок.

Дарья Иванова
Д. Иванова
