Не бойтесь заморозков. Этот цветок можно сеять даже в промерзшую землю в ноябре

Если вы думаете, что осенние заморозки поставили крест на посадках, вы ошибаетесь! Василек однолетний можно смело сеять даже в промерзшую землю в ноябре, когда температура опускается ниже нуля.

Просто рассыпьте семена по поверхности уплотненной почвы и слегка присыпьте землей — природа сделает все остальное. Не бойтесь заморозков! Весной, как только сойдет снег, вы получите дружные всходы, а в начале лета — пышные кустики с нежно-голубыми, розовыми или белыми цветами. Василек невероятно морозостоек, засухоустойчив и прекрасно размножается самосевом, год за годом украшая ваш сад без всяких усилий.

Этот цветок идеально подходит для начинающих садоводов и тех, у кого нет времени на сложный уход. Он создаст в саду эффект легкого деревенского луга и будет цвести все лето, если вовремя удалять увядшие соцветия.

