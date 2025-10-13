Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 06:46

Многолетник, который цветет все лето даже в глине: украсит любой проблемный участок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы считаете, что на тяжелой почве невозможно создать яркую клумбу, вы ошибаетесь! Идеальным решением станет астильба — многолетник, который будет цвести все лето даже в глине.

Это растение с ажурными метельчатыми соцветиями белого, розового, малинового или сиреневого цвета прекрасно чувствует себя на влажной, плотной почве, которую многие культуры не переносят. Астильба отличается феноменальной неприхотливостью: она зимостойка, хорошо растет в полутени и годами может обходиться без пересадки.

Посадите астильбу — и забудьте о проблеме бедных почв, получив роскошное долгоцветущее растение, которое требует минимального ухода. Она украсит любой проблемный участок.

Ранее был назван идеальный цветок для посадки в октябре: просто воткните его семена в землю — и получите яркую клумбу с июня до осени.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Дарья Иванова
