03 октября 2025 в 23:46

Воткните эти семена в землю в середине октября — и получите яркую клумбу с июня до осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Календула — один из лучших цветков для октябрьского посева, который гарантированно приживается и радует ярким цветением. Ее семена можно смело сажать в середине октября, когда температура почвы опустится до +5–7 °C.

Подготовьте грядку на солнечном месте, сделайте бороздки глубиной 2–3 см, посейте семена с расстоянием 15–20 см, присыпьте землей и уплотните. Поливать не нужно — осенней влаги достаточно для укоренения. Весной, после появления всходов, подкормите календулу азотным удобрением (1 ст. л. мочевины на 10 л воды) для наращивания зеленой массы. В период бутонизации внесите фосфорно-калийную подкормку (1 ст. л. суперфосфата и 1 ч. л. сульфата калия на 10 л воды) для обильного цветения.

Календула не требует сложного ухода — она засухоустойчива, отпугивает вредителей и обеззараживает почву. Этот цветок идеален для бордюров, огородов и контейнеров. Воткните эти семена в землю в середине октября — и получите яркую клумбу с июня до осени.

Ранее был назван кустарник, который не боится морозов и тени: зацветет уже в мае после осенней посадки.

Дарья Иванова
Д. Иванова
