Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 03:31

Зацветет уже в мае после осенней посадки: кустарник, который не боится морозов и тени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот кустарник зацветет уже в мае после осенней посадки. Он покрывается пышными гроздьями ароматных цветов, способен расти на любых почвах (даже на бедных и глинистых) и требует минимум ухода.

Сирень обыкновенная — идеальный кустарник для посадки в сентябре-октябре, который уже следующей весной порадует цветением. Осенняя посадка позволяет саженцу укорениться до морозов и весной сразу тронуться в рост. Выкопайте яму 50×50 см, добавьте компост и горсть суперфосфата, поставьте саженец, не заглубляя корневую шейку, полейте и замульчируйте.

Сирень не требует подкормок, обрезки (кроме санитарной), устойчива к болезням, не боится морозов и тени. Цветы от белых до фиолетовых оттенков привлекают пчел и наполняют сад неповторимым ароматом. Это беспроигрышный вариант для живой изгороди или солитерной посадки.

Ранее был назван многолетник, который цветет все лето без перерыва: не стареет и не вырождается.

Читайте также
Осенняя обрезка гортензии для пышного цветения весной — тонкости ухода за разными видами кустарника
Общество
Осенняя обрезка гортензии для пышного цветения весной — тонкости ухода за разными видами кустарника
Пампасная трава будет радовать 10 лет! Эффектное украшение сада и идеальный материал для срезки
Общество
Пампасная трава будет радовать 10 лет! Эффектное украшение сада и идеальный материал для срезки
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 сентября, сезонный пик грибков
Общество
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 сентября, сезонный пик грибков
Пышный ковер шелковых соцветий из семян: цветок для подзимней посадки
Общество
Пышный ковер шелковых соцветий из семян: цветок для подзимней посадки
Посадите под зиму — весной будет поляна цветов: порадуют уже в апреле-мае
Общество
Посадите под зиму — весной будет поляна цветов: порадуют уже в апреле-мае
цветы
растения
клумбы
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Змея в сновидениях: скрытые угрозы и важные предупреждения
«Мы не меняем географическое положение»: Венгрия вступила в спор с США
Трамп набросился на Россию из-за украинского вопроса
Российская делегация приземлилась в Нью-Йорке
Россиянам рассказали, какие налоги нужно заплатить до 1 декабря
Очевидцы сообщили о взрывах в Волгограде
Стало известно, какой формат переговоров по Украине предпочитает Россия
Врач пояснил, какая добавка нивелирует полезность кофе
Зеленский рассказал, что нужно для проведения выборов на Украине
Депутат дал совет родителям, чьи дети говорят о паранормальных явлениях
В Харькове прогремел 18-й с вечера вторника взрыв
Скрытый подтекст усмотрели в заявлениях Трампа по Украине
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 сентября, сезонный пик грибков
«Если хотите»: Зеленский рассказал, где готов встретиться с Путиным
Взрыв раздался в жилом доме под Самарой
В МИД РФ объяснили, когда Лавров встретится с Рубио
Зеленский оскандалился перед прессой в Нью-Йорке
Возросло число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду
Психолог объяснила, как реагировать на плохие оценки детей в школе
Евросоюз обвинили в демонизации России
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.