Зацветет уже в мае после осенней посадки: кустарник, который не боится морозов и тени

Этот кустарник зацветет уже в мае после осенней посадки. Он покрывается пышными гроздьями ароматных цветов, способен расти на любых почвах (даже на бедных и глинистых) и требует минимум ухода.

Сирень обыкновенная — идеальный кустарник для посадки в сентябре-октябре, который уже следующей весной порадует цветением. Осенняя посадка позволяет саженцу укорениться до морозов и весной сразу тронуться в рост. Выкопайте яму 50×50 см, добавьте компост и горсть суперфосфата, поставьте саженец, не заглубляя корневую шейку, полейте и замульчируйте.

Сирень не требует подкормок, обрезки (кроме санитарной), устойчива к болезням, не боится морозов и тени. Цветы от белых до фиолетовых оттенков привлекают пчел и наполняют сад неповторимым ароматом. Это беспроигрышный вариант для живой изгороди или солитерной посадки.

