14 сентября 2025 в 22:16

Цветет все лето без перерыва: этот многолетник не стареет и не вырождается

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник цветет все лето без перерыва, превращая с июня по сентябрь участок в фиолетовое душистое море, не требуя практически никакого ухода.

Лаванда узколистная — это растение десятилетиями украшает сад, не стареет и не вырождается. Ее преимущества: засухоустойчивость, морозостойкость (до -25 °C), способность расти на бедных каменистых почвах и отпугивать вредителей ароматом. Посадите ее на солнечном месте с хорошим дренажем, добавив в лунку песок и щебень — и больше ничего не понадобится.

Лаванда не нуждается в поливе (кроме экстремальной засухи), подкормках и прополке, так как разрастается в плотные куртины, подавляющие сорняки. Для продления цветения просто удаляйте увядшие соцветия — и лаванда ответит новой волной бутонов.

Ранее стало известно, какому многолетнику не страшны потоп, стужа и переменчивый климат.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
