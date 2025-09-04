Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 05:32

Цветок, которому не страшны потоп и стужа: переменчивый климат — не помеха

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лилейник — чемпион среди многолетников по выносливости к осенним дождям и морозным зимам. Это цветок, которому не страшны потоп и стужа. Переменчивый климат для него — не помеха.

Его мощная корневая система устойчива к вымоканию даже в период затяжных дождей, а морозостойкость (до -40 °C) позволяет переживать самые суровые зимы без укрытия.

При осенней посадке (сентябрь-октябрь) лилейники успевают укорениться до заморозков благодаря способности наращивать корни при низких температурах. Достаточно выбрать солнечное место с дренированной почвой, посадить деленку так, чтобы корневая шейка была заглублена на 2-3 см, и замульчировать торфом. Уже следующим летом растение подарит первые цветы — крупные, яркие и невероятно жизнестойкие.

Лилейники не боятся болезней, растут на любых почвах и с каждым годом образуют более пышные куртины, требуя минимум ухода. Это идеальный выбор для регионов с непредсказуемым климатом.

Ранее стало известно, какие неприхотливые многолетники можно сажать в сентябре.

цветы
растения
многолетники
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
