24 августа 2025 в 07:32

Куча цветов и никакого ухода: сажайте эти многолетники в августе-сентябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сажайте эти многолетники в августе-сентябре и уже весной вы получите кучу цветов. При этом они не требуют никакого ухода — абсолютно неприхотливые растения.

Для пышного цветения в следующем сезоне идеально подойдет астильба — ее пушистые метелки розовых, белых и красных оттенков создают эффект воздушного облака и цветут с июня по август. Не менее эффектна эхинацея пурпурная с крупными ромашковидными цветами, привлекающими бабочек — она зацветает в июле и радует до сентября, устойчива к засухе и морозам. Для раннего старта выбирайте примулы — они раскрывают бутоны уже в апреле, а осенняя посадка гарантирует мощное цветение.

Сажайте корневища или деленки в августе или сентябре в плодородную почву с добавлением компоста, заглубляя точку роста на 2–3 см. После посадки обильно полейте и замульчируйте соломой — так растения успеют укорениться до холодов и дадут дружные всходы весной. Эти многолетники не требуют ухода, быстро разрастаются и создают плотный цветочный ковер, вытесняя сорняки.

Ранее стало известно, какие цветы посадить в грунт в августе, чтобы уже зимой клумба расцвела.

Дарья Иванова
Д. Иванова
