Посадите эти луковицы в августе — и уже зимой ваша клумба расцветет

Посадите эти луковицы в августе — и уже зимой ваша клумба расцветет

Это идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть первые цветы уже в следующем феврале-марте! Посадите их луковицы в августе, и уже зимой ваша клумба расцветет.

Крокусы — нежные луковичные многолетники, которые пробиваются сквозь снег, создавая яркие пятна в еще спящем саду. Посадку луковиц проводят в августе-сентябре, заглубляя их на 7–10 см в рыхлую, хорошо дренированную почву. Крокусы неприхотливы: им не нужен частый полив или сложный уход, главное — солнечное место и отсутствие застоя воды.

Они отлично смотрятся группами, а их цветение длится до 3 недель. Крокусы легко размножаются дочерними луковицами, так что через пару лет у вас будет целая поляна первых весенних вестников!

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