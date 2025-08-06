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06 августа 2025 в 06:31

Посадите эти луковицы в августе — и уже зимой ваша клумба расцветет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть первые цветы уже в следующем феврале-марте! Посадите их луковицы в августе, и уже зимой ваша клумба расцветет.

Крокусы — нежные луковичные многолетники, которые пробиваются сквозь снег, создавая яркие пятна в еще спящем саду. Посадку луковиц проводят в августе-сентябре, заглубляя их на 7–10 см в рыхлую, хорошо дренированную почву. Крокусы неприхотливы: им не нужен частый полив или сложный уход, главное — солнечное место и отсутствие застоя воды.

Они отлично смотрятся группами, а их цветение длится до 3 недель. Крокусы легко размножаются дочерними луковицами, так что через пару лет у вас будет целая поляна первых весенних вестников!

Ранее стало известно, чем подкормить гладиолусы, чтобы цветы не мельчали.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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