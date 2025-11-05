Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 07:01

Четверо детей стали жертвами пожара в Сургуте

МЧС: пожар в Сургуте унес жизни трех взрослых и четырех детей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

При пожаре в Сургуте в садово-огородническом товариществе «Прибрежный 1» погибли семь человек, сообщила пресс-служба МЧС России. Там отметили, что среди них — четверо детей.

Пожар унес жизни семерых человек, четверо из них дети. В ходе разведки и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни, — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что пожар, произошедший в двухэтажном дачном доме в Сургуте, унес жизни женщины и двоих детей. В ведомстве отметили, что еще один человек пострадал. К тушению привлекались 39 человек и 11 единиц техники. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Тем временем крупный пожар произошел в частной школе Барнаула. В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что огонь охватил спортзал учебного заведения в отдельном здании, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Огонь удалось оперативно локализовать. В результате ЧП никто не пострадал.

МЧС
пожары
Сургут
дети
