Четверо детей стали жертвами пожара в Сургуте МЧС: пожар в Сургуте унес жизни трех взрослых и четырех детей

При пожаре в Сургуте в садово-огородническом товариществе «Прибрежный 1» погибли семь человек, сообщила пресс-служба МЧС России. Там отметили, что среди них — четверо детей.

Пожар унес жизни семерых человек, четверо из них дети. В ходе разведки и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни, — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что пожар, произошедший в двухэтажном дачном доме в Сургуте, унес жизни женщины и двоих детей. В ведомстве отметили, что еще один человек пострадал. К тушению привлекались 39 человек и 11 единиц техники. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Тем временем крупный пожар произошел в частной школе Барнаула. В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что огонь охватил спортзал учебного заведения в отдельном здании, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Огонь удалось оперативно локализовать. В результате ЧП никто не пострадал.