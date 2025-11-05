Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 06:30

Юрист ответила, грозит ли штраф за пропуск поверки счетчиков

Юрист Мищук: россиянам не грозит штраф за пропуск поверки счетчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян не могут привлечь к административной ответственности и назначить штраф за пропуск поверки счетчиков, заявила NEWS.ru юрист в сфере жилищного права Елизавета Сищук. По ее словам, единственная угроза для собственников заключается в увеличении стоимости коммунальных услуг.

Прямой административной ответственности в виде штрафа за пропуск межповерочного интервала не предусмотрено. Согласно Федеральному закону «Об обеспечении единства измерений» и постановлению правительства «О предоставлении коммунальных услуг гражданам», прибор учета, срок поверки которого истек, считается не прошедшим государственный контроль, а его показания не могут использоваться для расчетов. При длительном отсутствии поверки применяется повышающий коэффициент, увеличивающий сумму платежей, — пояснила Сищук.

Юрист добавила, что в таких случаях дополнительные начисления по услугам ЖКХ можно оспорить. По ее словам, добиться этого можно в случае, если собственник докажет исправность счетчиков.

Оспорить такие начисления возможно, если прибор фактически исправен. Верховный суд в ряде решений указывал, что пропуск срока поверки не является безусловным основанием для начисления по нормативу, если прибор продолжал корректно работать, — заключила Сищук.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что несвоевременная замена счетчиков на воду грозит переплатой за коммунальные услуги. По его словам, приборы учета холодной воды проверяются раз в шесть лет, горячей — раз в четыре года.

ЖКХ
Россия
ЖКУ
штрафы
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Россией за ночь ликвидировали 40 украинских дронов
В Госдуме намерены освободить часть россиян от налогов на землю и транспорт
«Дело не только в деньгах»: в ЕС неожиданно ответили на слова Захаровой
Юрист раскрыл, в каком случае Митрошина может избежать колонии
Четверо детей стали жертвами пожара в Сургуте
Российский лыжник сравнил уровень призовых на стартах в России с мировыми
Пугачева может потерять товарный знак, названный в честь дочери
В России может появиться обязательный учет домашних питомцев
К чему снится разбитое зеркало: опасности и важные перемены
Появились кадры крушения грузового самолета в американском Луисвилле
Число погибших при крушении самолета в Луисвилле увеличилось
Юрист ответила, грозит ли штраф за пропуск поверки счетчиков
Семьи погибших в «Листвяжной» получили более миллиарда рублей
В Госдуме назвали способ привлечь зумеров на заводы
Беспилотники ВСУ атаковали энергообъекты в пригороде Владимира
К чему снится менструальная кровь: важные знаки и толкования снов
Вы готовили картошку неправильно! Запекаем в духовке с беконом
Пожар в доме престарелых унес жизни 10 человек
Назван размер средней пенсии в России
ВСУ попытались атаковать четыре района Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября
Регионы

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.