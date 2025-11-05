Юрист ответила, грозит ли штраф за пропуск поверки счетчиков Юрист Мищук: россиянам не грозит штраф за пропуск поверки счетчиков

Россиян не могут привлечь к административной ответственности и назначить штраф за пропуск поверки счетчиков, заявила NEWS.ru юрист в сфере жилищного права Елизавета Сищук. По ее словам, единственная угроза для собственников заключается в увеличении стоимости коммунальных услуг.

Прямой административной ответственности в виде штрафа за пропуск межповерочного интервала не предусмотрено. Согласно Федеральному закону «Об обеспечении единства измерений» и постановлению правительства «О предоставлении коммунальных услуг гражданам», прибор учета, срок поверки которого истек, считается не прошедшим государственный контроль, а его показания не могут использоваться для расчетов. При длительном отсутствии поверки применяется повышающий коэффициент, увеличивающий сумму платежей, — пояснила Сищук.

Юрист добавила, что в таких случаях дополнительные начисления по услугам ЖКХ можно оспорить. По ее словам, добиться этого можно в случае, если собственник докажет исправность счетчиков.

Оспорить такие начисления возможно, если прибор фактически исправен. Верховный суд в ряде решений указывал, что пропуск срока поверки не является безусловным основанием для начисления по нормативу, если прибор продолжал корректно работать, — заключила Сищук.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что несвоевременная замена счетчиков на воду грозит переплатой за коммунальные услуги. По его словам, приборы учета холодной воды проверяются раз в шесть лет, горячей — раз в четыре года.