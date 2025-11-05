Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 06:28

Семьи погибших в «Листвяжной» получили более миллиарда рублей

«Листвяжная» выделила более 1 млрд рублей семьям погибших при аварии в шахте

Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Основной владелец кузбасской шахты «Листвяжная» Михаил Федяев заявил, что компания направила на помощь семьям погибших и пострадавшим при аварии в 2021 году более миллиарда рублей, следует из материалов дела. Он уточнил, что «счел необходимым выплатить денежные компенсации», передает РИА Новости.

Посчитал необходимым выплатить дополнительные денежные компенсации, удовлетворить потребности семей погибших в улучшении жилищных условий, приобретении квартир, их ремонте, приобретении автотранспорта, — указал Федяев.

Основной собственник шахты добавил, что выплаты получили не только пострадавшие и семьи погибших сотрудников предприятия. Их также начислили семьям погибших сотрудников военизированной горноспасательной части.

Ранее стало известно, что собственник шахты «Листвяжная», при взрыве метана в которой в 2021 году погиб 51 человек, Федяев ежемесячно получал зарплату свыше 4 млн рублей. Согласно документам, такую сумму владелец получал с учетом надбавки, премии и районного коэффициента. Зарплата бывшего гендиректора холдинга «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева составляла 3,5 млн рублей. Ежемесячный доход технического директора Антона Якутова — 1,5 млн рублей.

В марте Центральный районный суд Кемерово осудил Михаила Федяева на 3,5 года условно. Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о взрыве на шахте. Следствие считает, что Федяев знал о нарушениях на шахте, на которой систематически фиксировали превышения допустимой концентрации метана.

шахты
семьи
деньги
Листвяжная
