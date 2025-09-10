Просто разбросайте семена осенью и забудьте: к июню вырастет яркий ковер цветов

Эшшольция калифорнийская — идеальный цветок для создания клумб, за которыми не нужен уход. Просто разбросайте осенью семена на грядку и забудьте. К июню у вас вырастет яркий ковер из цветов.

Это растение не требует никакого ухода: его семена самостоятельно прорастают после зимы, не боятся засухи, растут на бедных песчаных почвах и активно подавляют сорняки. Эшшольция цветет с июня до заморозков непрерывно, раскрывая свои шелковистые цветки-чаши ярких оттенков — оранжевых, желтых, розовых и красных.

Ей не нужны поливы, подкормки или прополка — достаточно просто рассеять семена на солнечном участке и слегка прижать их ладонью к почве (без заделки в землю!). Этот цветок не болеет, отпугивает вредителей и ежегодно возобновляется самосевом, создавая все более пышные куртины.

