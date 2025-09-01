День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 06:32

Цветет даже в глубокой тени, хорошеет год от года: чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Волжанка кокорышелистная — чудо-многолетник, способный преобразить любой уголок сада. Он цветет даже в глубокой тени и хорошеет год от года.

Волжанка феноменально теневынослива (пышно цветет даже там, где другие растения гибнут), имеет гигантские размеры (до 2 метров высотой). Она морозостойкая (до -40°C без укрытия), долговечна (на одном месте растет более 20 лет) и отличается изящными ажурными соцветиями с тонким медовым ароматом.

Для осенней посадки выберите тенистое место с влажной почвой, выкопайте яму 50×50 см, добавьте перегной и компост. Корневище заглубите на 5–7 см, полейте и замульчируйте торфом. Уже весной растение тронется в рост, а через 2–3 года превратится в роскошный куст с кружевными белыми метелками, которые будут парить над садом с июня по август. Волжанка не болеет и не требует подкормок.

Ранее стало известно, когда сажать тюльпаны, чтобы они цвели в 2 раза пышнее обычного.

многолетники
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обломки БПЛА рухнули в одном из районов Краснодарского края
Белоруссия поддержала важную инициативу по ШОС
Трубочки из лаваша с яйцами и сыром — вкусный завтрак за 15 минут
Граждане России столкнутся с ограничениями на выдачу наличных
Россиянам объяснили, как справиться с гостингом в переписке
Россиянам рассказали, почему нельзя хранить в холодильнике мытые яйца
Флешмоб в поддержку России пройдет в одной из европейских стран
Путин прибыл к месту проведения саммита ШОС
Названо необходимое время для избавления от вредной привычки
Россиянам назвали идеальные условия для хранения урожая яблок
Иноагентам запретили учить россиян
Перечни медпротивопоказаний к управлению авто обновились в России
Косметолог рассказала, к чему приводит отсутствие ухода за кожей
Юрист раскрыл, какой штраф грозит за езду с выключенными фарами
«По-мужски»: в РФ оценили реакцию Трампа на покушение в 2024 году
Бывший адвокат Трампа серьезно пострадал при ДТП
США намерены держать контакт с ядерными державами
Юрист нашел способ защитить деньги на содержание детей
Ворота российского консульства в Сиднее протаранил автомобиль
Очевидцы сообщили об атаке дронов на Краснодарский край
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.