Цветет даже в глубокой тени, хорошеет год от года: чудо-многолетник

Волжанка кокорышелистная — чудо-многолетник, способный преобразить любой уголок сада. Он цветет даже в глубокой тени и хорошеет год от года.

Волжанка феноменально теневынослива (пышно цветет даже там, где другие растения гибнут), имеет гигантские размеры (до 2 метров высотой). Она морозостойкая (до -40°C без укрытия), долговечна (на одном месте растет более 20 лет) и отличается изящными ажурными соцветиями с тонким медовым ароматом.

Для осенней посадки выберите тенистое место с влажной почвой, выкопайте яму 50×50 см, добавьте перегной и компост. Корневище заглубите на 5–7 см, полейте и замульчируйте торфом. Уже весной растение тронется в рост, а через 2–3 года превратится в роскошный куст с кружевными белыми метелками, которые будут парить над садом с июня по август. Волжанка не болеет и не требует подкормок.

