Сажайте тюльпаны в это время, и они зацветут в 2 раза пышнее

Сажайте тюльпаны в это время, и они зацветут в 2 раза пышнее

Чтобы высчитать идеальный срок для посадки тюльпанов осенью, ориентируйтесь на температуру почвы: для этого используйте термометр или народный метод. Рассказываем подробности.

Для посадки тюльпанов температура земли должна опуститься до +7–10 градусов на глубине 10–15 см, что обычно соответствует периоду за 3–4 недели до устойчивых заморозков. В средней полосе это сентябрь — октябрь, на юге — октябрь — ноябрь, в Сибири и на Урале — конец августа — сентябрь.

Используйте термометр для грунта или народный метод: если ночью температура держится около +5 градусов, а днем не поднимается выше +10, пора сажать. Сажайте тюльпаны в это время, и они зацветут в 2 раза пышнее.

Важно, чтобы луковицы успели укорениться, но не проросли до зимы — иначе вымерзнут. Если опоздали, сажайте даже в подмерзшую землю, но с укрытием из листвы или лапника.

Ранее стало известно, какой многолетник цветет алыми шапками до осени, выдерживает до –35 °C.