Цветет алыми шапками до осени, выдерживает до –35 °C: многолетник-мечта

Этот многолетник — мечта, он сочетает в себе декоративность, полезные свойства и неприхотливость. Он цветет алыми шапками до осени и обладает сильным цитрусово-мятным ароматом благодаря высокому содержанию эфирных масел, которые используют в ароматерапии.

Монарда — это универсальный многолетник. Она морозостойка (выдерживает до –35 °C), засухоустойчива и может расти на одном месте до 7 лет без пересадки. Этот многолетник подавляет рост сорняков, отпугивает вредителей и улучшает почву, делая ее более рыхлой.

Монарда идеальна для ландшафтного дизайна — она сочетается с розами, флоксами и злаками, создавая эффектные композиции. При этом уход за ней минимален: полив в засуху, подкормка 1–2 раза за сезон и обрезка осенью.

Ранее был назван неприхотливый многолетник, который пышно цветет и нуждается в поливе только в засуху.