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19 июля 2025 в 09:31

Цветет все лето до осени: неприхотливый многолетник — полив только в засуху

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник идеален для дачи, он сочетает потрясающую красоту с удивительной неприхотливостью. Цветы способны расти на одном месте 10–15 лет без пересадки, ежегодно радуя пышным цветением, полив им нужен только в засуху.

Лилейник, или красодневка, — удивительное растение. Его мясистые корни образуют плотную дернину, подавляющую рост сорняков, а узкие листья создают эффектный фон для других растений. Лилейник цветет все лето до осени, каждый цветок живет всего день, но на смену ему распускаются новые.

Цветок исключительно засухоустойчив, растет на любых почвах, кроме заболоченных. Его цветовая палитра включает все оттенки, а некоторые ароматные сорта привлекают бабочек. Эти растения не болеют, а их корневая система укрепляет склоны. Для пышного цветения достаточно посадить лилейник на солнечное место и поливать в засуху.

Ранее стало известно, какой многолетник можно сажать в июле — семенами сразу в грунт!

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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