Всадников из России допустили до международных командных турниров

Россиян и белорусов допустили к командным соревнованиям по конному спорту

Международная федерация конного спорта (FEI) одобрила участие российских и белорусских спортсменов в командных турнирах, сообщает в пресс-служба Федерации конного спорта России. Решение приняли на генеральной ассамблее FEI. Оно начнет действовать с 1 января 2026 года.

Принят ряд важнейших решений, смягчающих ограничения для россиян и белорусов. <...> Разрешить участие российских и белорусских спортсменов в командных соревнованиях под нейтральным флагом. Решение вступает в силу с 1 января 2026 года. Разрешить проведение соревнований FEI на территории Республики Беларусь, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, несмотря на ограничения, введенные FEI в 2022 году, Федерация конного спорта России с самого начала последовательно отстаивает интересы российских спортсменов. Благодаря этой системной работе 47 спортсменов из России уже получили нейтральный статус.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что решение не допустить российских спортсменов до Паралимпиады-2026 было ожидаемым. По ее словам, организация сознательно разрешила участие лишь в тех дисциплинах, где квалификационный отбор уже завершился.