В Госдуме отреагировали на недопуск России на Паралимпиаду-2026 Депутат Журова назвала решение не пустить Россию на Паралимпиаду-2026 ожидаемым

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru назвала решение не допустить российских спортсменов до Паралимпиады-2026 ожидаемым. Она отметила, что организация совершила хитрый ход, разрешив участие лишь в некоторых видах, где отборочные соревнования уже прошли.

К сожалению, это было очевидно. Хитрый ход с их стороны — допустили в некоторых видах, и то отборы уже прошли. Остальные-то федерации должны разрешать сами — Паралимпийский комитет к ним отношения не имеет. Меня часто обвиняют в том, что я называю это политикой. Ну а как это еще назвать? — сказала Журова.

Ранее глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что сборная России не примет участия в Паралимпиаде-2026 в Италии. Отмечается, что позиция Международной федерации лыжного спорта (FIS), Международного союза биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling) по-прежнему не позволяет россиянам участвовать в международных соревнованиях.