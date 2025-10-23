Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 октября 2025 в 18:56

В Госдуме отреагировали на недопуск России на Паралимпиаду-2026

Депутат Журова назвала решение не пустить Россию на Паралимпиаду-2026 ожидаемым

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru назвала решение не допустить российских спортсменов до Паралимпиады-2026 ожидаемым. Она отметила, что организация совершила хитрый ход, разрешив участие лишь в некоторых видах, где отборочные соревнования уже прошли.

К сожалению, это было очевидно. Хитрый ход с их стороны — допустили в некоторых видах, и то отборы уже прошли. Остальные-то федерации должны разрешать сами — Паралимпийский комитет к ним отношения не имеет. Меня часто обвиняют в том, что я называю это политикой. Ну а как это еще назвать? — сказала Журова.

Ранее глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что сборная России не примет участия в Паралимпиаде-2026 в Италии. Отмечается, что позиция Международной федерации лыжного спорта (FIS), Международного союза биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling) по-прежнему не позволяет россиянам участвовать в международных соревнованиях.

Россия
Паралимпиада
Италия
Светлана Журова
Взрыв в Копейске, чудовищная версия Усольцева о пропаже семьи: что дальше
Гендиректора АСВ задержали по делу о мошенничестве
Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы
Политолог раскрыл, кто может стоять за героизацией нацизма в Молдавии
Матвиенко рассказала об одном нюансе семейной ипотеки
Путин рассказал о сложностях замещения российской нефти на рынке
Китайские компании приняли неожиданное решение из-за нефтяных санкций США
Путин напомнил о санкциях США во время первого срока Трампа
Рекордсменке вынесли суровое наказание за допинг
Контроль 360°: как заказчик может видеть стройку онлайн
Путин раскритиковал советников Белого дома из-за нефтяных санкций
Путин высказался об отмене саммита в Будапеште
«Особенный момент»: отец баскетболиста Демина оценил дебют сына в НБА
Медведев высказался о сроках пребывания мигрантов в России
Королевский салат с креветками — просто, быстро и с изюминкой!
Одна страна ЕС выступила против использования замороженных активов РФ
Фон дер Ляйен обвинили в штамповке невыполнимых инициатив
Греф спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2025 году
Путин раскрыл новые детали переговоров с Трампом
Путин раскрыл инициатора переговоров России и США в Будапеште
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

