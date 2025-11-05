Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 06:46

Увидели первый снег — бегите сеять этот цветок: летом получите кустики синих и розовых цветов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если увидели первый снег, бегите сеять лаванду — это идеальный момент для ее стратификации. Семена лаванды требуют длительного периода охлаждения, и посадка по первому снегу гарантирует им идеальные условия для прорастания.

Просто рассыпьте семена по поверхности уплотненного снега на заранее подготовленную грядку, слегка припорошите землей и оставьте до весны. Талая вода сама затянет семена на нужную глубину, а холод обеспечит необходимую стратификацию. Летом вы получите ароматные кустики синих, фиолетовых или розовых цветов.

Лаванда будет цвести все лето, наполняя сад успокаивающим ароматом и привлекая пчел. Это многолетнее растение станет украшением вашего сада на годы вперед, не требуя особого ухода. Не упустите этот уникальный момент для посева.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
