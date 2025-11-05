Увидели первый снег — бегите сеять этот цветок: летом получите кустики синих и розовых цветов

Если увидели первый снег, бегите сеять лаванду — это идеальный момент для ее стратификации. Семена лаванды требуют длительного периода охлаждения, и посадка по первому снегу гарантирует им идеальные условия для прорастания.

Просто рассыпьте семена по поверхности уплотненного снега на заранее подготовленную грядку, слегка припорошите землей и оставьте до весны. Талая вода сама затянет семена на нужную глубину, а холод обеспечит необходимую стратификацию. Летом вы получите ароматные кустики синих, фиолетовых или розовых цветов.

Лаванда будет цвести все лето, наполняя сад успокаивающим ароматом и привлекая пчел. Это многолетнее растение станет украшением вашего сада на годы вперед, не требуя особого ухода. Не упустите этот уникальный момент для посева.

