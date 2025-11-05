Посадите в ноябре — весной сотни розовых звездочек украсят вашу клумбу. Этот многолетник лучше высадить у забора

Представьте себе мощную лиану, которая с мая по июнь полностью скрывается под роскошным покрывалом из тысяч нежных звездчатых цветков. Это клематис «Браутон Стар» — один из лучших представителей горных клематисов, настоящая находка для садовода. Его полумахровые цветы насыщенного розово-сиреневого оттенка с ярко-желтыми тычинками в центре источают тонкий ванильно-миндальный аромат. Эта лиана не просто растет, она стремительно захватывает пространство, взбираясь на высоту до 6–8 метров по опоре, и способна за сезон задекорировать неприглядную стену, старый забор или превратить беседку в самое романтичное место в саду. Ее ажурная листва сохраняет декоративность до глубокой осени, а главное — этот сорт обладает феноменальной морозостойкостью и почти не поражается болезнями.

Выращивание этого великолепного клематиса из семян — дело для терпеливых, но невероятно благодарное. Посев под зиму — самый естественный и правильный для него путь. Семенам горных клематисов необходима длительная, до 3–4 месяцев, холодная стратификация для разрушения покоя и стимуляции прорастания. Дождитесь, когда почва слегка подмерзнет, обычно в конце октября — ноябре. Подготовьте небольшую грядку с рыхлым, воздухопроницаемым грунтом или используйте контейнер, который можно будет прикопать в саду. Сейте семена неглубоко, примерно на 1–1,5 см, и слегка присыпьте песком. Ни в коем случае не поливайте — достаточно естественной влажности. За зиму семена пройдут необходимую закалку, а с приходом весеннего тепла и талой воды тронутся в рост. Всходы могут появляться неравномерно, иногда в течение всего сезона, поэтому наберитесь терпения. Сеянцы, выращенные таким способом, будут изначально адаптированы к вашему климату, что гарантирует их выносливость и пышное цветение в будущем, которое вы увидите на 2–3 год.

