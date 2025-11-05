С этим рецептом я полюбил готовить куриные сердечки — нежнейшее блюдо с грибным соусом: самое то к ужину

Этот рецепт — мой секрет бюджетного, но невероятно вкусного ужина. Куриные сердечки в нежном сметанном соусе с шампиньонами получаются такими сытными и ароматными, что никто не догадывается о доступной стоимости блюда.

Для приготовления этого сытного блюда мне понадобится: свежие куриные сердечки (800 г), шампиньоны (300 г), крупная луковица (1 шт.), средняя морковь (1 шт.), сметана 20%-ной жирности (300 г), вода (400 мл), кукурузный крахмал (3 ч. л.), оливковое масло (1 ст. л.), а также соль, молотый черный перец, сушеный чеснок и копченая паприка по вкусу.

Начинаю с подготовки ингредиентов: сердечки тщательно промываю, удаляю остатки кровеносных сосудов и жира, разрезаю пополам. Шампиньоны нарезаю крупными дольками, лук — полукольцами, морковь натираю на крупной терке. В глубокой сковороде разогреваю оливковое масло, обжариваю лук с морковью до мягкости (5–7 минут). Добавляю сердечки и готовлю на сильном огне 10 минут, периодически помешивая. Затем добавляю шампиньоны, тушу еще 5 минут. В отдельной миске смешиваю сметану с водой, крахмалом и специями, тщательно перемешиваю до однородности. Заливаю сердечки с грибами сметанной заправкой, довожу до кипения, уменьшаю огонь до минимума и томлю под крышкой 40–50 минут до полной мягкости сердечек. Подаю горячим с картофельным пюре или гречневой кашей.

