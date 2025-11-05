Работавший с Николаевым журналист назвал его переломный момент на ТВ Журналист Горин вспомнил, как Николаев работал «мальчиком на побегушках» на ТВ

Скончавшийся Юрий Николаев в переломный момент карьеры работал администратором, «мальчиком на побегушках» на телевидении, рассказал в беседе с NEWS.ru журналист Дмитрий Горин, который неоднократно пересекался со знаменитостью по работе. По словам Горина, Николаева отправили на такую должность после инцидента, когда тот однажды пьяным «залетел» на работу. Однако журналист достойно вынес это испытание.

До той поры дикторы читали новости, лучшие программу «Время», а Юре доверяли межпрограммные объявления. Именно там он и залетел однажды по пьяни, наколдыбав в прямом эфире. Но, при всей строгости телезаконов, его не выкинули на улицу. Его сослали в администраторы (мальчик на побегушках: подай — принеси), — вспомнил журналист.

Горин отметил, что Николаев мог отказаться, поскольку за спиной были роли в кино, молодость и перспективы. Однако телеведущий решил пройти это испытание. Вместе с коллегой в подобную ситуацию попал Вадим Малов, но ему шанса не дали.

Видимо, председатель Гостелерадио Сергей Лапин видел в Николаеве какую-то перспективу. Ну, дальше все все знают: амнистия — «Утренняя почта», «Утренняя звезда»… Юра Николаев удивительно цельная личность. Спустя годы, в начале 2000-х, я затеял проект «Телевидение в лицах», и я долго беседовал с Юрой под запись. В том числе об этом переломном моменте в его карьере, — подытожил Горин.

Ранее советский и российский диктор, тележурналист и радиоведущий Владимир Березин назвал Николаева уникальным событием телевидения. По его мнению, коллега был одним из первых, кто разрушил жесткие рамки профессии.