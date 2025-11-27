Корреспондент RT Мурад Газдиев первым из журналистов смог зайти в Днепропетровскую область, сообщает издание. Он отметил, что это доказывает продвижение российской стороны.

Сам факт, что мы здесь находимся, должен вам дать понять, насколько далеко уже продвинулись наши штурмовые группы, — рассказал Газдиев.

Во время визита журналист показал противотанковый ров вблизи Новопавловки. Он отметил, что с помощью него украинские военные пытались задержать российских солдат.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские войска установили контроль над селом Иванополье, что имеет важное оперативное значение для дальнейшего наступления. Он отметил, что этот успех позволяет ВС РФ приступить к активным действиям по взятию Константиновки.