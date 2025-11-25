День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 17:50

Военкор раскрыл стратегическое значение освобожденного Иванополья

Военкор Коц: освобождение Иванополья открывает ВС России путь на Константиновку

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские войска установили контроль над селом Иванополье, что имеет важное оперативное значение для дальнейшего наступления, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Этот успех позволяет ВС РФ приступить к активным действиям по взятию Константиновки — ключевого узла обороны ВСУ в Донбассе.

Как отметил Коц, населенный пункт расположен всего в двух километрах от окраин Константиновки и занимает выгодную тактическую позицию. После ликвидации частей ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища российские подразделения получили возможность штурмовать населенный пункт.

Группировка «Юг», окончательно добив группировку противника южнее Клебан-Быкского водохранилища, начинает борьбу за этот город, — сказал Коц.

По данным военкора, Константиновка уже находится под плотным огневым контролем российской армии. Этот город представляет собой южный фланг мощного укрепрайона ВСУ, протянувшегося через Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.

Ранее Минобороны сообщало, что российские операторы беспилотников после освобождения Иванополья в Донецкой Народной Республике получили возможность для беспрепятственного уничтожения военных целей в Константиновке. В оборонном ведомстве добавили, что ВС России вплотную приблизились к южным районам административного центра. В министерстве подчеркивали, что в успешной операции принимали участие подразделения Южной группировки войск.

Россия
ВС РФ
Александр Коц
спецоперация
