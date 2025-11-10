Вдова убитого Листьева показала редкое фото мужа с покойным Николаевым Вдова Листьева Альбина Назимова опубликовала его фото с Юрием Николаевым

Вдова убитого телеведущего Влада Листьева Альбина Назимова опубликовала архивное фото супруга с покойным коллегой Юрием Николаевым. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она выложила снимок, на котором оба журналиста улыбаются и держат в руках по арбузу.

Юра и Влад, — подписала женщина публикацию.

Подписчики тепло отреагировали на пост Назимовой. Некоторые назвали покойных телеведущих легендами. Кто-то отметил, что их лица «впечатались» в память зрителей. Многие отдали дань уважения Листьеву и Николаеву, написав хвалебные комментарии в адрес журналистов.

Ранее заслуженный артист России Александр Маршал сообщил, что в последние дни жизни телеведущему Николаеву было не очень хорошо, но он держался. Певец рассказал, как тесно общался с Николаевым, и они всегда поддерживали друг друга.

Телеведущего похоронили в Москве в субботу, 8 ноября. Николаева предали земле на Троекуровском кладбище рядом с Геральдом Бежановым, артистами Вячеславом Добрыниным и Бедросом Киркоровым. Также поблизости находятся могилы ведущих Михаила Зеленского и Сергея Доренко.