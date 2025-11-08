Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 17:46

Маршал рассказал о последней встрече с Николаевым

Александр Маршал на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве Александр Маршал на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В последние дни телеведущему Юрию Николаеву было не очень хорошо, но он держался, рассказал заслуженный артист России певец Александр Маршал. По его словам, которые приводит издание The Voice Mag, они тесно общались и всегда поддерживали друг друга.

Мы общались очень плотно, и в последние дни я видел, что ему было не очень хорошо, скажем так, плохо. Но он держался, и всегда, когда я его спрашивал: «Как здоровье?», он отвечал: «Зачем ты меня об этом спрашиваешь?» Человек любил жизнь, любил нас всех, людей. И сегодня очень печальный день, — поделился Маршал.

Артист уточнил, что их разговоры касались в основном бытовых тем. Он также подтвердил, что Николаев не смог отказаться от курения, так как они «выросли в Советском Союзе, а курили все тогда». По его словам, это стало пагубной привычкой, которая в те времена считалась нормой.

Ранее певец Валерий Сюткин на церемонии прощания с Николаевым вспомнил о страсти телеведущего к кофе. Музыкант отметил, что артист был настоящим кофеманом, который с особым удовольствием и пониманием готовил напиток, всегда предварительно ошпаривая чашки.

